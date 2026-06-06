Тепер син: Бреду Пітту завдали ще одного удару

Діти один за одним відмовляються від будь-якого родинного зв’язку зі своїм батьком-актором.

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Бред Пітт з дітьми, Анджеліна Джолі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробив син Джолі

Як це стосується Бреда Пітта

Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Меддокс Джолі-Пітт, зробив юридичний крок, щоб відмовитися від прізвища батька і офіційно називатися Меддокс Чіван Джолі.

Про це вперше повідомило видання TMZ. Повідомляється, що 24-річний актор подав документи з проханням про офіційну зміну імені. У разі схвалення його офіційне ім'я більше не міститиме "Пітт", що означатиме подальшу зміну його публічної та професійної ідентичності. На даному етапі запит все ще перебуває на розгляді.

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Бред Пітт стає чужим / imdb.com

Рішення Меддокса стало наслідком попередніх ознак аналогічних змін у його професійному послужному списку. Нещодавно він працював помічником режисера у фільмі своєї матері "Кутюр", де був зазначений як Меддокс Джолі замість Меддокс Джолі-Пітт.

Анджеліна Джолі — багатодітна мати / ua.depositphotos.com

Фільм, у якому Анджеліна Джолі грає режисера, що зіткнувся з особистою кризою здоров'я під час роботи у Франції, прем'єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2025 році, а потім він вийшов у французьких кінотеатрах на початку 2026 року.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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