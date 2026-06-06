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"Обов'язково доб'ємося": Лавров назвав нову умову для закінчення війни в Україні

Анна Косик
6 червня 2026, 14:08
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Представник Росії придумав нову претензію до київського режиму.
Лавров, Зеленский
В Росії заявили про дискримінацію деяких українців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Що сказав Лавров:

  • Кремль вимагає відновлення прав росіян в Україні
  • Російськомовні люди завжди будуть отримувати підтримку від РФ
  • Україна нібито тероризує російськомовне населення

Представники країни-агресорки Росії постійно вигадують нові причини, чому війну в Україні не можна зараз закінчувати. На цей раз очільник МЗС РФ Сергій Лавров поставив нову умову для мирного врегулювання конфлікту.

Як пишуть російські ЗМІ, за його словами, війна може закінчитися тільки якщо буде "відновлено права росіян і російськомовних людей" на території України.

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Він наголосив, що "захист та підтримка тих, для кого російська мова є рідною" ж нібито одним із пріоритетів Кремля. Без вирішення цього питання врегулювати війну в Україні довгостроково нібито неможливо.

"Ми продовжимо рішуче протидіяти будь-яким проявам мовної дискримінації та русофобії, де би вони не мали місце. Обов'язково доб'ємося повного відновлення прав тих росіян та російськомовних людей, проти яких розв'язаний відкритий терор зі сторони київського режиму", - сказав Лавров.

Коли війна почне рухатися до завершення - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, в разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

Саме тому у Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем. І, можливо, після листопада 2026 року війна рухатиметься до завершення.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що заяви Володимира Зеленського про існування "вікна можливостей" для переговорів з Росією до початку зими можна розглядати як сигнал про готовність Києва використати всі доступні шанси для завершення війни.

Раніше Путін заявив, що перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

Напередодні Путін заявив, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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