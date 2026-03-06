Рус
Через нафтопровід "Дружба": Орбан висунув новий ультиматум Україні

Марія Николишин
6 березня 2026, 11:57
Орбан наголосив, що Угорщина не дасть українцям грошей.
Орбан пригрозив Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Орбана:

  • Угорщина призупинить транзит життєво важливих для України постачань
  • Київ повинен відновити роботу нафтопроводу "Дружба"
  • Будапешт не планує впускати Україну до ЄС

Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба". Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Він також вкотре виступив проти євроінтеграції України.

відео дня

"Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають у інших країнах ЄС, ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС", - йдеться у заяві.

На його думку, вступ України до Європейського Союзу загрожує не лише угорським фермерам, а й національній економіці країни в цілому.

"Тому ми не повинні лицемірно приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками", - сказав Орбан.

Крім того, коментуючи можливе надання Україні європейської підтримки у 90 млрд євро на два роки, угорський прем’єр наголосив, що Угорщина пов’язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи "Дружби".

За його словами, Будапешт не буде знімати вето, і виключив, що ця позиція буде скоригована до відновлення роботи нафтопроводу.

Орбан також повторив переконання, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Ультиматуми Угорщини і Словаччини через нафтопровід "Дружба"

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше заявляв, що Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання дизпалива на український ринок.

За його словами, обсяги імпорту з Угорщини і Словаччини дизеля були відносно невеликими, тому українські споживачі суттєвого впливу, ймовірно, не відчують.

"Щодо заяв про можливий ремонт чи відновлення нафтопроводу "Дружба" та припущень про те, що Євросоюз може тиснути на Україну з цього питання, то такі твердження також виглядають перебільшеними", - додав він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Останні заяви Орбана

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресоркою Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну у нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" та запровадив обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Віктор Орбан новини Угорщини нафтопровід "Дружба"
Через нафтопровід "Дружба": Орбан висунув новий ультиматум Україні

