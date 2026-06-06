Частину територій затопить: Росія може вдарити по гідроспорудах України

Під загрозою затоплення зокрема й Полтавська область.

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У випадку влучань, українців може затопити / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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РФ може готувати удари по ГЕС і системах водозабезпечення

Якщо ворог вдарить по Кременчуцькій ГЕС, частину Полтавщини може затопити

Країна-агресорка Росія намагається атакувати об'єкти, які забезпечують базові умови життя українців. На думку експертів, наступними мішенями ворога можуть стати гідроелектростанції та системи водозабезпечення.

Видання Фокус пише, що на думку фахівців, руйнування таких об'єктів запускає ефект доміно - від затоплень до відключень води й електрики. Найбільші ризики пов'язані саме з Дніпром.

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Ключовим об'єктом, який потенційно може стати ціллю для ударів РФ є Кременчуцька ГЕС поблизу Полтавської області. Також серйозна небезпека нависає над Київською, Канівською, Середньодніпровською та Дніпровською гідроелектростанціями.

Серйозні пошкодження цих споруд можуть спричинити масштабні затоплення територій нижче за течією. Тобто, у випадку удару по Кременчуцькій ГЕС території поблизу Кременчука, де Дніпро вже прямує до Кам'янського водосховища, можливі повені.

"Крім того, енергетична система зазнає серйозного удару через втрату генерації на ГЕС, а аграрний сектор - через руйнування систем зрошення", - заявила , лідерка всеукраїнського молодіжного екологічного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель.

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Нагадаємо, Главред писав, що вперше в Україні за матеріалами СБУ чинна суддя у Полтаві отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна за роботу на ФБС Росії.

Раніше над Кременчуцьким водосховищем зафіксували смерч. Рідкісне природне явище спостерігали жителі села Максимівка. Над водою утворилася справжня воронка, яка спустилася з великої сірої хмари.

Напередодні у Полтавській області у відому лелечому гнізді зіркова пара лелек Грицик та Одарка залишили своїх птахів. Вони таким чином перевели своїх пташенят на новий етап дорослішання.

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Про персону: Юлія Мархель Юлія Мархель - українська екологічна активістка, громадська діячка із 23-річним досвідом . Лідерка екоруху "Let's Do It Ukraine" та співзасновниця глобального руху "Let's Do It World", який об'єднує понад 110 мільйонів учасників у 211 країнах.

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