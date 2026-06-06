Твоє тіло змінюється: Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

Коротко:
- Про які зміни заговорила Кейт
- На чому вона зробила акцент
Принцеса Уельська розповіла про фізичні, емоційні та психологічні зміни, які можуть відбутися в результаті лікування раку, під час свого візиту до спеціалізованого центру в четвер.
Як пише Hello, 44-річна Кейт несподівано зустрілася з пацієнтами у фонді NHS The Christie Foundation Trust у Манчестері, обговоривши, як рак "змінює вашу перспективу".
Кейт, мати трьох дітей, яка перебуває в ремісії від неуточненої форми раку, провела час у лікувальному центрі Oak Road з пацієнтами, які проходять хіміотерапію, відверто і відкрито розповівши про свій власний досвід.
Коли один із пацієнтів сказав, що "не зміг би впоратися без підтримки моєї дружини", Кейт відповіла: "Я просто хотіла сказати, що це важко для близьких".
Вона додала: "Потрібно підтримувати себе, незважаючи на все те, що ви не можете контролювати. Ваше тіло сильно змінюється, не тільки фізично та емоційно, але й на глибшому рівні. Однак це допомагає поглянути на багато що з іншого боку та зосередитися на тому, що дійсно важливо".
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Про особу: Кейт Міддлтон
Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.
До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.
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