Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Твоє тіло змінюється: Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

Олена Кюпелі
6 червня 2026, 14:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Улюблениця британців Кейт Міддлтон поділилася дуже особистими переживаннями.
Кейт Міддлтон обурена через шпигунство в королівському палаці
Кейт Міддлтон відверто розповіла про себе / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Про які зміни заговорила Кейт
  • На чому вона зробила акцент

Принцеса Уельська розповіла про фізичні, емоційні та психологічні зміни, які можуть відбутися в результаті лікування раку, під час свого візиту до спеціалізованого центру в четвер.

Як пише Hello, 44-річна Кейт несподівано зустрілася з пацієнтами у фонді NHS The Christie Foundation Trust у Манчестері, обговоривши, як рак "змінює вашу перспективу".

відео дня

Кейт, мати трьох дітей, яка перебуває в ремісії від неуточненої форми раку, провела час у лікувальному центрі Oak Road з пацієнтами, які проходять хіміотерапію, відверто і відкрито розповівши про свій власний досвід.

Кейт Міддлтон продемонструвала прості сережки
Кейт Міддлтон завжди шикарна / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Коли один із пацієнтів сказав, що "не зміг би впоратися без підтримки моєї дружини", Кейт відповіла: "Я просто хотіла сказати, що це важко для близьких".

Вона додала: "Потрібно підтримувати себе, незважаючи на все те, що ви не можете контролювати. Ваше тіло сильно змінюється, не тільки фізично та емоційно, але й на глибшому рівні. Однак це допомагає поглянути на багато що з іншого боку та зосередитися на тому, що дійсно важливо".

Кейт Міддлтон — одяг
Кейт Міддлтон — завжди прекрасна / фото: instagram.com, princeandprincessofwales
інфографіка Кейт Міддлтон
інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Меддокс Джолі-Пітт, зробив юридичний крок, щоб відмовитися від прізвища батька і офіційно називатися Меддокс Чіван Джолі.

Напередодні також стало відомо про те, що в терористичній Росії продовжують скандалити родички поета Василя Шукшина — сестри Ольга та путіністка Марія. То дві його дочки не можуть поділити спадщину та спадщину, то сваряться через матір, і ось тепер — новий виток.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро – ЗМІ

НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро – ЗМІ

16:25Україна
Потужні удари дронів: уражена база Балтфлоту, підірвано ракетний арсенал РФ

Потужні удари дронів: уражена база Балтфлоту, підірвано ракетний арсенал РФ

16:24Україна
Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо

Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомо

15:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та привида за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та привида за 15 с

Шкільна головоломка із сірниками, яка не по зубах багатьом дорослим

Шкільна головоломка із сірниками, яка не по зубах багатьом дорослим

Чому чорні автомобілі були великою рідкістю в СРСР: відповідь здивує багатьох

Чому чорні автомобілі були великою рідкістю в СРСР: відповідь здивує багатьох

Троянди цвістимуть до самих заморозків: які три речі потрібно зробити влітку

Троянди цвістимуть до самих заморозків: які три речі потрібно зробити влітку

Листя кабачків вкрилися білим нальотом: як врятувати врожай від борошнистої роси

Листя кабачків вкрилися білим нальотом: як врятувати врожай від борошнистої роси

Останні новини

16:48

Дівчина показала, як перетворити старі меблі на прикрасу для дому

16:25

НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро – ЗМІ

16:24

Потужні удари дронів: уражена база Балтфлоту, підірвано ракетний арсенал РФ

16:22

Навіщо в каву додають кухонну сіль — несподіваний лайфхак від барист

16:16

Власники сонячних панелей розвіяли поширені міфи про гроші

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
15:58

Китайський гороскоп на завтра, 7 червня: Коням — плутанина, Кролям — впертість

15:58

Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомоФото

15:38

Традиційні рослини-обереги: що обов’язково треба посадити біля хати

15:25

Кремль повернувся до мирного плану Трампа, але є нюанс: названо деталі переговорів

Реклама
15:22

Чому 7 червня не можна працювати після полудня: яке церковне свято

15:12

Майже 40 разів порушував ПДР: нові подробиці смертельної ДТП у КиєвіФото

15:05

Частину територій затопить: Росія може вдарити по гідроспорудах України

14:57

Чому кіт падає на спину і показує живіт - справжня причина здивує багатьохВідео

14:39

Бульб буде удвічі більше: як і коли підгортати картоплюВідео

14:32

Старовинний бабусин трюк допоміг ванній сяяти без дорогих засобів

14:19

"Треба готуватись до гіршого": в ДПСУ оцінили загрозу наступу на Київ та західні області

14:13

Твоє тіло змінюється: Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

14:08

"Обов'язково доб'ємося": Лавров назвав нову умову для закінчення війни в Україні

13:57

Тепер син: Бреду Пітту завдали ще одного удару

13:46

РФ вдарила дроном по машині Олега Тягнибока на фронті: у якому він стані

Реклама
13:44

Хто балує дітей до краю: астрологи назвали чотири знаки зодіаку

13:29

Люди переїхали до розкішного бункера, готуючись до кінця світу, і пошкодувалиВідео

13:22

В Путіна вперше заявили про поразку у війні: Кремль готує 3 сценарії, яка роль України

13:07

Як легко визначити стать дитини по віку мами: астролог дала відповідь

12:28

Гороскоп Таро на завтра, 7 червня: Дівам — змінитися, Терезам — рішучість

12:20

Осот не боїться популярних гербіцидів: як позбутися небезпечного бур’януВідео

11:59

Отруйні змії частіше наближаються до будинків, змінюючи звичну поведінку

11:58

Проти волі Путіна: Україна наближає закінчення війни, Зеленський показав як

11:19

Магнітна буря обрушилася на країну: коли закінчиться шторм

11:12

Сусід без дозволу зрубав дерева жінки та зажадав грошей

11:10

Абсолютно нова закуска з кабачків, яку з'їдять першою: рецепт за 15 хвилин

10:56

Хто влаштує істерику, а хто поводитиметься тихо: найспокійніші діти за гороскопом

10:40

Будуть активні дії: Сирський зробив важливу заяву про зміни на фронті

10:05

Кремль може мобілізувати 100 тисяч росіян для операції в Європі - політолог

10:04

Полив клумбу в літню спеку й здивувався результату: садівник розвінчав популярний міф

09:59

Вибух у Дніпрі: чоловік підірвався на гранаті, постраждали поліцейські

08:47

РФ вдарила по кількох областях: кількість постраждалих зростає, руйнувань багатоФото

08:17

Дрони атакували Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горить нафтобаза, склад БК, морський завод

08:10

Зеленський зробив пропозицію Путіну: Невзлін розкрив її сутьПогляд

05:48

Гороскоп на завтра, 7 червня: Дівам - неприємності, Стрільцям - прибуток

Реклама
05:13

Шашлик буде танути в роті: яке м’ясо обрати для ідеального результату

04:41

Чому чорні автомобілі були великою рідкістю в СРСР: відповідь здивує багатьох

04:23

Рибалки зі стажем будуть заздрити: як наловити гору коропів у червні

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та привида за 15 с

03:50

Найкращі порадники за гороскопом: названо наймудріші знаки зодіаку

03:00

Відчують смак багатства: кишені чотирьох знаків зодіаку наповняться грошима

01:16

Повернути гроші за допомогу: Фіцо виступив із несподіваною заявою щодо України

00:49

Гроші посиплються з неба: 3 знакам зодіаку неймовірно пощастить після 5 червня

05 червня, п'ятниця
23:53

Листя кабачків вкрилися білим нальотом: як врятувати врожай від борошнистої роси

23:48

Путіністки скаженіють: Шукшина та її племінниця-"Халк" влаштували бійку в студії

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти