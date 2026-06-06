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Майже 40 разів порушував ПДР: нові подробиці смертельної ДТП у Києві

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2026, 15:12оновлено 6 червня, 15:56
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Внаслідок аварії загинули чотири людини, ще троє отримали тяжкі травми.
авария в Киеве
У Києві сталася смертельна аварія / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція

Що відомо:

  • У Києві 5 червня сталась смертельна аварія
  • Внаслідок ДТП загинули 4 людини
  • Водій отримав повідомлення про підозру

У Києві чоловік влаштував смертельну ДТП. Внаслідок цього 5 червня обірвалось життя чотирьох людей, серед яких дитина. Вже відомо, що цей водій 38 разів порушував правила дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Більшість порушень стосувались перевищення швидкості. 18 порушень були зафіксовані протягом 2025 року. Цього року водій Mercedes-Benz C300 скоїв ДТП без травмованих у березні цього року.

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"Звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу", - зазначив Білошицький.

За порушення швидкості передбачений штраф у розмірі 340 грн.

"Це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому? У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія. Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія!" - написав він.

Він наголосив на необхідності впровадження такого механізму в Україні.

  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція
  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція
  • Смертельна автотроща в Києві 5 червня
    Смертельна автотроща в Києві 5 червня Фото: поліція

Водій отримав повідомлення про підозру

У Офісі генпрокурора зазначили, що водієві, який вчинив смертельну ДТП, повідомили про підозру. Нині він перебуває під охороною у лікарні з травмами, які не становлять загрози його життю.

Вдалося встановити, що на момент аварії чоловік був тверезим. Також було вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Аварія у Києві 5 червня - подробиці

Як повідомляв Главред, у пʼятницю, 5 червня, у Києві автомобіль на шаленій швидкості вʼїхав у підземний пішохідний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського близько 17:30.

Попередньо, внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми, зазначали правоохоронці. серед загиблих є 12-річний хлопчик.

Відомо, що за кермом був 49-річний мешканець Херсонської області. Його деблокували з розтрощеного авто та передали медикам.

Скільки зафіксовано порушень ПДР у 2026 році

Лише у період з 1 січня по 5 червня цього року поліцейські зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Ще 1 730 364 порушення були зафіксовані у автоматичному режимі.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав раніше Главред, під Києвом загинув відомий український еколог, природоохоронець Володимир Борейко. Відомо, що він загинув у ДТП. Про це повідомила у Facebook дружина Борейка, спецкореспондентка "Нової газети" в Україні Ольга Мусафірова.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю прокурора однієї з окружних прокуратур. Внаслідок ДТП загинула дитина, ще одна отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у січні 2026 року фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП. Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі Анастасія Половінкіна вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків. На шляху по засніженій трасі з дівчиною сталася неприємність — автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.

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Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

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