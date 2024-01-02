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Україна успішно відбила наймасштабнішу в світі комбіновану атаку - експерт

Єлизавета Бельмас
2 січня 2024, 13:48
Сили оборони України здобули перемогу в бою з загарбниками 2 січня.
Україна успішно відбила наймасштабнішу в світі комбіновану атаку
Україна успішно відбила наймасштабнішу у світі комбіновану атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС

Вранці 2 січня на території всієї України була оголошена повітряна тривога. Окупанти запустили ракети і вдарили по Києву і Харкову. Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив, що це була наймасштабніша атака в історії світу.

За словами експерта, сили протиповітряної оборони сьогодні відбили наймасштабнішу комбіновану ракетну атаку в світі із застосуванням гіперзвукової зброї.

"Жодна з країн світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки", - написав Тарас Чмут.

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Україна після масштабного обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко після обстрілу Києва і рятувальної операції в Солом'янському районі міста повідомив, що кількість постраждалих в зруйнованому житловому будинку збільшилася до 49, госпіталізували 43 людини. Також відомо про двох загиблих. На місці "прильоту" продовжують працювати всі екстрені служби.

Про ситуцію в Харкові та наслідки обстрілу повідомив мер міста Ігор Терехов. Там атака по житлових будинках забрала життя однієї людини. Постраждалими виявилися 45 осіб, серед яких п'ятеро дітей віком від 6 до 13 років.

Атака на Україну 2 січня

Нагадаємо, вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога в низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві. Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.

Також стало відомо, що російські окупанти повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Деталі російської атаки розкрив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 з яких - "Кинджали".

Крім іншого, Віталій Кличко повідомив про те, що через атаку частина об'єктів і житлових приміщень в декількох районах столиці знеструмлені і позбавлені подачі води.

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