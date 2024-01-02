Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів" - Залужний

У ніч на 2 січня 2024 року російські окупанти повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Деталі російської атаки розкрив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару - столиця України.
"У першій хвилі атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, з подальшим рухом по різних регіонах України. Всі 35 ударних БПЛА "Shahed-136/131" були знищені протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше", - йдеться у повідомленні.
Вранці ворог застосував стратегічну авіацію-бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/х-55.
З 07:30 були зафіксовані пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Також противник атакував з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12 ракетами, що летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.
З літаків тактичної авіації Су-35 застосовані чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:
- 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 3 з 3 крилатих ракет "Калібр".
Атака РФ на Україну 2 січня 2024
Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала у Харкові та Києві.
Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва.
Пізніше столична влада повідомила, що сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів".
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.
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