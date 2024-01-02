'У РФ є запас ракет': експерт розповів про нові масовані атаки по Україні

Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, вважає Згурець.

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Наслідки атаки РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/synegubov

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ракетні атаки РФ 29 грудня і 2 січня - елементи одного планового комбінованого удару противника.

"Зараз ворог провів другу масовану атаку, попередня потужна атака була 29 грудня. Але, на мою думку, сьогоднішня атака за інтенсивністю не буде поступатися тій, що відбулася 29-го. Бо сьогоднішня атака почалася близько о 22:00 1 січня, коли були запущені "шахеди", які, долетівши до території України, розподілилися по областях. Потім, коли збивалися останні "шахеди", у цей час відбулися пуски крилатих ракет, здається, з 16 бомбардувальників Ту-95. Ці крилаті ракети розподілилися на дві групи. А коли ракети близько 7:00 ранку долетіли до наших областей, ворог запустив першу партію "кинджалів". А коли збивалися Х-101, були пуски другої серії "кинджалів", - розповів Згурець в ефірі "Еспресо".

За його словами щодо "кинджалів", то можемо говорити, що був рекорд щодо пусків "кинджалів" в одній атаці, тому що загалом було використано 11 або 12 літаків з цими ракетами. Ймовірно, близько 10 пусків "кинджалів" було, поки що остаточних підсумків не публікували.

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"Розуміємо, що ворог цілком свідомо забезпечує такий короткий проміжок часу між потужною атакою 29 грудня і 2 січня, аби максимально використати варіації для забезпечення перенавантаження нашої ППО різними цілями. Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, тому що, коли ми говоримо про кількість "кинджалів", літаків Ту-95, то фактично це з точку зору до пускових – близько до максимуму. На мою думку, ворог ставив перед собою низку цілей та завдань, і частина цих ударів була скерована на знищення систем ППО. А з іншого боку масове використання ракет Х-101 - спроба завдати ударів по критичних, енергетичних та військово-промислових об'єктах, а ці ракети противнику дорого коштують. Думаю, що ця атака є логічним продовженням попередньої атаки з використанням Х-101, бо час на зміну програмного завдання був надзвичайно коротким, і ворог намагався знову завдати удари по тих цілях, які планував знищити минулого разу", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що особливість російських крилатих ракет полягає у тому, що вони не можуть перенацілюватися у повітрі. Програмування Х-101 займає від 4-х днів до 2-х тижнів. На його думку, ракетні атаки 29 грудня і 2 січня – елементи одного планового комбінованого удару противника. Якщо росіяни захочуть вийти в нуль по запасах Х-101, то теоретично на один комбінований удар з використанням Х-101 у них запас є, а потім їм знову доведеться накопичувати протягом декількох місяців.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, російські окупанти атакували Україну. У кількох областях "прильоти", є жертви. Потужні вибухи також прогриміли вранці у вівторок у Харкові, Києві, Дніпрі та ще у декількох містах України.

Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів", які Росія запустила по Україні. Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив кількість збитих ворожих цілей під час ранкового російського теракту.

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