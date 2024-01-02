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Неймовірна історія порятунку: бійця ЗСУ витягли з полону РФ за допомогою дрона

Олексій Тесля
2 січня 2024, 13:23
Полонений боєць ЗСУ зорієнтувався і пішов у напрямку, який йому вказували оператори українського БПЛА.
Скріншот
Бійця ЗСУ врятували з ворожого полону / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці ЗСУ за допомогою дрона врятували свого побратима, який потрапив у полон до російських окупантів.

Українські захисники врятували побратима, який потрапив у полон до окупантів. Для цього вони скористалися дроном. Про це повідомляє прес-служба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Оператори БПЛА з 95-ї десантно-штурмової бригади за допомогою дрона вели спостереження за позиціями росіян і коригували вогневу роботу по окупантах. В ході бойової роботи українські захисники помітили в траншеї полоненого бійця ЗСУ, який сидів зі зв'язаними руками.

При цьому було прийнято рішення допомогти сусідньому підрозділу відбити штурм РФ, а також знищувати ворога скидами і будь-яким способом врятувати полоненого побратима.

"Наш оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу того полоненого — блимати вогниками на "Мавіку". Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої і почав йти за нашим дроном", — розповів командир української групи БПЛА з позивним "Шериф".

Зазначається, що полонений боєць ЗСУ швидко зорієнтувався і пішов у напрямку, який йому вказували оператори БПЛА. Разом з тим аеророзвідники помітили вцілілого окупанта, який помітив рух українського військовополоненого і спробував його зупинити.

"Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернися. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату і "затрьохсотив" його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу", — розповідають в ДШВ.

Додамо, що українського бійця в результаті вдалося довести до бліндажа в безпечне місце, звідки група бійців ЗСУ його успішно евакуювала.

Дивіться відео - бійця ЗСУ врятували з полону за допомогою дрона:

Раніше в Мережі з'явилося відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він курить цигарку і каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

СБУ офіційно підтвердила ім'я Героя. Їм є Олександр Мацієвський.

Загиблий був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.

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ЗСУ військовополонені війна Росії та України
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