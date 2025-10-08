Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

В США є тисячі ракет Tomahawk, але їхня передача — це політичне рішення, обмежене також наявністю відповідних носіїв і пускових засобів, вказує Чернєв.

Cкільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США / Колаж: Главред, фото: Raytheon Missiles & Defense, скріншот з відео

Про що сказав Чернєв:

Позиція Трампа щодо ескалації війни буде впливати на кількість ракет, які може отримати Україна

США можуть передати Україні інші ракети, не "Tomahawk

Кількість крилатих ракет Tomahawk, які може отримати Україна від США, буде залежати від готовності президента Дональда Трампа ескалувати ситуацію. Про це заявив голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що в Сполучених Штатах налічується кілька тисяч таких ракет, частина з яких модернізована, але скільки саме з них можуть надати — питання політичного рішення.

"Я думаю, що кількість буде залежати від того, наскільки захоче Трамп далі йти на ескалацію, і наскільки недоговороспроможним буде Путін. Він вже показує, що не хоче йти на якийсь діалог", - сказав Чернєв.

Чернєв не виключає що замість Томагавків Україні можуть надати інші ракети або системи.

Чернєв припустив, що це можуть бути й інші типи ракет або системи, бо Tomahawk переважно морського й підводного базування, а у нас немає відповідних носіїв. Крім того, нардеп зазначив, що наземних пускових у американській армії небагато, і їх передача у великій кількості також обмежує можливу кількість ракет.

Він звернув увагу на прецедент із Storm Shadow та SCALP, коли спочатку Україні передавали по кілька одиниць, а потім, переконавшись у здатності наших сил ефективно їх використовувати, постачання масштабували.

"Це були все одно десятки, але не сотні, не тисячі, просто тому, що немає такої можливості нашим партнерам передавати таку (велику - ред.) кількість ракет", - сказав Чернєв.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи може Україна реально отримати ракети Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив скептицизм щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. За його словами, Україна може отримати такі ракети лише після завершення війни. Жданов пояснив, що заяви Вашингтона про те, що вони "працюють" над питанням постачання Tomahawk, фактично ні про що не говорять і можуть тривати без кінця.

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - сказав Жданов.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов розповів, що у разі передачі Україні ракет Tomahawk, основними їхніми цілями на території РФ можуть стати склади та арсенали з боєприпасами.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив наслідками, заявивши, що США мають "усвідомлювати серйозність і глибину наслідків" у випадку такого кроку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна планує використовувати ракети Tomahawk для ударів по військових цілях на території РФ, підкресливши, що українські сили роблять усе можливе, аби зупинити російські наступи та атаки.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

