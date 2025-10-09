Рус
Tomahawk проти Кремля: Жданов сказав, як Україна могла б обрушити енергетику РФ

Анна Ярославська
9 жовтня 2025, 11:24
Якщо в України буде кілька сотень Tomahawk - Росія зануриться в темряву.
Олег Жданов, Tomahawk
Олег Жданов розповів, що трапиться, якщо Україні дадуть Tomahawk / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Якби Україна отримала кілька сотень ракет Tomahawk і атакувала б ними Росію, то ЗСУ могли б поховати російську енергетику.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

відео дня

"Так, за допомогою Tomahawk ми могли б поховати російську енергетику. Ми змогли б створити умови кризи, і криза б поховала російську енергетику", - сказав військовий експерт.

На думку Жданова, якби Трамп ухвалив рішення про передачу Tomahawk, навряд чи б Росія змогла чимось заперечити.

"Свого часу вона кричала про неприпустимість передачі Україні ATACMS, але проковтнула це. Проковтнула б і Tomahawk. Насилу і з великою політичною істерикою, але проковтнула б. Поки що ми з вами живемо манною небесною - чекаємо, коли ж нам дадуть Tomahawk, і якщо дадуть, то скільки", - додав військовий експерт.

Tomahawk проти Кремля: Жданов сказав, як Україна могла б обрушити енергетику РФ
Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

Як писав Главред, 26 вересня журналісти The Telegraph написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом попросив у американців ракети Tomahawk.

Пізніше український гарант підтвердив свою розмову з Трампом про далекобійне озброєння для України.

"Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог [з Дональдом Трампом]. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо", - сказав президент Зеленський.

Трамп підтримав Україну в питанні ударів по важливих енергетичних об'єктах на території Росії, написали в The Times. Такий крок може стати серйозним ударом для Путіна і змусити його шукати шляхи для припинення війни.

6 жовтня під час брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що "майже ухвалив рішення" щодо відправлення ракет, але спочатку хоче отримати відповіді на низку запитань, зокрема щодо планів їх використання українською стороною.

Глава РФ Володимир Путін заявив, що можливе постачання ракет Tomahawk Україні може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах.

Чи отримає Україна Tomahawk від США: думка дипломата

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв прокоментував імовірність передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За його словами, перехід у риториці президента США Дональда Трампа щодо РФ стався блискавично, що заважає побачити за ним реальну зміну стратегії.

"На мій погляд, усі ці заяви на кшталт: "Ми зараз поставимо Tomahawk" - викликають сумніви. Я, наприклад, сумніваюся, що вони дійсно їх поставлять. Це більше схоже на такий прийом: "Давай, Володимире, погоджуйся, зупиняй війну, а то ми зараз щось влаштуємо". Але що саме? Схоже, вони й самі до кінця не розуміють", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

На його думку, поки що не проглядається реалізація заяв вашингтонської адміністрації про нарощування поставок зброї Україні в разі відмови Кремля від мирного врегулювання.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

