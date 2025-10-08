Рус
"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2025, 19:04
Україна хоче якомога більше отримати далекобійної зброї.
Томагавк, Кремль
В ОП назвали цілі для ударів Томагавками / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна планує застосовувати американські ракети Tomahawk для ударів по території РФ. Про це відкрито заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Наші захисники роблять все, щоб зупинити ворожі просування та страшні удари.

"На лінії фронту тривають важкі бої без суттєвих просувань, на які розраховував Путін, анонсуючи "весняно-літній наступ". Тому масовані нічні атаки дронами й ракетами, знищення енергетики та житлових будинків у Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі – це єдиний ефективний інструмент ведення війни, що залишився в Росії", - зазначив Подоляк.

Він наголосив на тому, що має зростати кількість відповідних ударів та руйнівна сила для РФ.

"Поки вибухає "десь у Бєлгороді", Москва гуляє. Коли вибухи почує Центральний федеральний округ, ставлення зміниться. Для цього потрібні "томагавки", або "фламінго", або важкі дрони – неважливо. Потрібні переконливі далекобійні засоби деескалації, і побільше", - прямо заявив Подоляк.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що може стати цілями ударів Tomahawk - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна може бити ракетами Tomahawk по складах та арсеналах з боєприпасами. Він переконаний у тому, що "найголовніше - нам потрібно почати обстрілювати Москву" ракетами Tomahawk.

"Удари України по Москві і Кремлю призведуть до надлому громадської думки в Російській Федерації. Там зрозуміють, що немає нічого недоторканного, що немає хваленої російської ППО, яка від усього і всіх захистить. Україні потрібно ламати скріпи, російську ідеологію, адже це матиме величезний ефект", - вважає Жданов.

Передача Tomahawk Україні: думка експерта

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, зазначає: Tomahawk - чудова крилата ракета за рахунок постійних модернізацій. Її складно збити, оскільки навігація спирається не тільки на GPS, а й на вбудовану супутникову карту в системі управління, що дає змогу ракеті триматися дуже низько - нижче за горизонт для більшості радіолокаційних станцій. Тому прохання про передачу Tomahawk Україні скоріше сприймається як умовний інструмент політичного тиску на Кремль - сигнал, призначений налякати і підштовхнути до більш конструктивних мирних переговорів.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ роздратовані через передачу Україні Tomahawk. Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, що раніше було розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна через передачу Україні ракет Tomahawk. Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, вважає Михайло Гончар.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

09:34

Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

09:30

Завжди прийдуть на допомогу: п'ять найщедріших знаків зодіаку

