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Україна знову залишиться без світла: графіки відключення на 7 червня

Яна Ставська
6 червня 2024, 20:10
174
Водночас Києву пощастило - цими днями у столиці буде трохи більше електроенергії.
Україна знову залишиться без світла: графіки відключення на 7 червня
Де 7 червня відключатимуть світло - список / Колаж: Главред, фото: УНІАН

П'ятницю, 7 червня, українці знову проведуть за графіками відключення світла. В областях, які перевищать встановлені "Укренерго" ліміти, запровадять аварійні обмеження.

У повідомленні Укренерго йдеться, що дефіцит в енергосистемі прогнозує повну добу.

Ліміти діятимуть з 00:00 до 00:00. У разі їхнього перевищення застосовуватимуться графіки аварійних відключень.

відео дня

Графіки відключення в Києві

Сьогодні, 6 червня, "Укренерго" виділило трохи більше обсягів щодо споживаної енергії.

"Тому ситуація сьогодні трохи легша", - написав у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Тенденція збережеться до завтрашнього дня.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла - графіки на четвер, 6 червня

В енергосистемі України в четвер, 6 червня, спостерігається дефіцит протягом доби, тому ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00.

Крім того, негода знеструмила понад 100 населених пунктів у 5 областях - Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях.

В Укренерго прогнозують, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що у Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

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