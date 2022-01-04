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Україна ризикує втратити безвіз через потік нелегалів: у ДМС розкрили найгірший сценарій

4 січня 2022, 10:58

Якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму.

мігранти, Білорусь
Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі / Фото Reuters

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко прокоментувала ймовірність скасування безвізового режиму між Україною та Європейським союзом.

Як підкреслила вона в інтерв'ю РБК-Україна, якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму.

Вона пояснила, що в ЄС можуть закрити шлагбаум на кордоні з Україною, якщо мігранти будуть прагнути потрапити в країни Євросоюзу через нашу країну.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - говорить глава ДМС.

Науменко додала, що Україна, звичайно, буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії: "Але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Нагадаємо, групи нелегальних мігрантів зібралися на кордоні Білорусі та Польщі. Одна частина людей вирушила в ліси, інша - через контрольно-пропускні пункти. Вони силою намагалися здійснити прорив на територію польської держави: ламали паркан, використовуючи для цього щипці, лопати і колоди. Силовики відбивали атаки нелегалів.

Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у нібито концентрації військ біля білоруських кордонів і заявив про небезпеку підключення до міграційної кризи Росії.

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