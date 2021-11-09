Лукашенко звинуватив Польщу у "стягуванні військ" до кордонів Білорусі та пригрозив ударом від Росії

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко вперше прокоментував ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко підкреслив "особливу стурбованість" через стягування на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

"Особливе місце в розмові зайняло обговорення ситуації на білорусько-польському кордоні, а також жорстких дій польської сторони щодо мирних людей. Особливе занепокоєння викликають факти стягування на кордон регулярних військ Польщі. Глави держав в деталях обговорили тривожні факти і тенденції, що відбуваються на білорусько-польських рубежах", – йдеться в заяві пресслужби Лукашенка.

За словами Лукашенка, у разі, якщо Мінськ допустить в обставинах помилку, це відразу втягне в конфлікт Росію.

"Ми знаємо своє місце, але на коліна ми не встанемо", - пообіцяв він.

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За словами Лукашенка, в сучасному світі братися за зброю - "це смерті подібно, це самогубство, погодьтеся".

"І тим більше тут, в центрі Європи. І тим більше з Білоруссю. Адже тут завжди на цьому шматку землі в центрі всі війни розгорталися, звідси все починалося. Що, історія нічому не вчить?. Боротися сьогодні проти мігрантів " Леопардами "(танками - ред.)? Ви мене вибачте. Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків. Ясно, що це якесь тренування або шантаж", - сказав Олександр Лукашенко.

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Що відбувається на кордоні з Польщею

Як повідомлялося, в понеділок до білорусько-польського кордону підійшла велика група мігрантів чисельністю близько тисячі осіб, які спробували штурмувати загородження, щоб потрапити на територію Польщі. В результаті частково було знищено загородження, польські силовики застосовували проти мігрантів сльозогінний газ.

У Варшаві провели засідання урядового кризового штабу і зустріч в Бюро національної безпеки під керівництвом президента Дуди.

Війська трьох бригад територіальної оборони Польщі переведені в підвищену готовність до дій.

Лідери опозиційних партій закликають владу скликати з цього приводу Раду нацбезпеки країни, ініціювати позачергове засідання Європейської ради і звернутися до НАТО для проведення консультацій відповідно до 4 статті Вашингтонського договору.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває з серпня. Польща звинувачує Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти Польщі та ЄС.

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