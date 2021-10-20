Чи залишиться безвіз: у МЗС пояснили, що буде після виключення України із "зеленого списку" ЄС

Українцям, які зібралися за кордон, можуть "прикрутити гайки" / УНІАН

Європейський Союз поки не прийняв формальне рішення про виключення України з "зеленої зони", однак у разі прийняття це рішення не скасовує дію безвізу і не передбачає тотального закриття кордонів для українців.

Рішення вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки для протидії поширенню коронавірусної хвороби, повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Рішення так само може бути пізніше переглянуто при наступному оновленні списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Ніколенко зазначив, що рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу.

читайте такожЗагроза скасування безвізу України з ЄС: у Кабміні прояснили ситуаціюОстаточне рішення про дозвіл або обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член приймає окремо на національному рівні.

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"Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені з "зеленого списку" ЄС, показує, що не слід очікувати повного закриття кордонів як минулого року", - пояснив Ніколенко.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучував два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни – вакцинація або локдаун.