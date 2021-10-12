Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз"

Президент заговорив про оновлення митних тарифів та поглиблення зони вільної та всеохопної торгівлі.
Володимир Зеленський розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС через рік. Президент заговорив про оновлення митних тарифів та поглиблення зони вільної та всеохопної торгівлі.
"Впевнений, є рух до дуже важливої для України угоди про "промисловий безвіз". Вже на наступному саміті "Україна – ЄС" ми прагнемо підписати цю угоду", – заявив Зеленський після завершення саміту в Києві.
Також, за словами президента, Україна і ЄС почали діалог про спільний зелений курс. Також важливим є підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.
Нагадаємо, ще в грудні 2020 року Україна і ЄС домовилися підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз"), що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.
Саміт Україна-ЄС у Києві: коротко
- У вівторок вранці в Києві розпочався 23-й саміт Європейського Союзу та України. У ньому бере участь Володимир Зеленський і керівництво ЄС. Зокрема, президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
- На саміті буде підписано три документи між Україною та ЄС: угоди про Спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та програмою Creative Europe.
- Результати саміту дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію.