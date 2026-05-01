Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС: Качка назвав терміни

Наразі триває активна технічна робота з Європейською комісією за шістьма напрямками переговорів.

Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час години запитань до уряду в парламенті, пише УНІАН.

За його словами, до липня Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС. Цей етап стане важливою відправною точкою для подальшого просування переговорного процесу.

Качка нагадав, що в березні країна отримала другий пакет умов, необхідних для завершення технічних переговорів за всіма напрямками. Загалом йдеться про 145 вимог з боку ЄС.

Більша частина з них стосується адаптації українського законодавства до норм Євросоюзу. Однак, як зазначив чиновник, важливі не тільки зміни в законах, а й їх практичне застосування, а також ефективність роботи державних інститутів.

Наразі триває активна технічна робота з Європейською комісією за всіма шістьма переговорними напрямками. Очікується, що їх відкриття відбудеться не пізніше липня.

Як підкреслив Качка, протягом наступних 12-18 місяців Україна може закрити більшість переговорних розділів. Це дозволить вже наступного року перейти до підписання угоди про вступ до ЄС.

При цьому він уточнив, що після підписання документ має пройти процедуру ратифікації як у країнах-членах ЄС, так і в Україні, що може зайняти ще кілька років.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС - це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у сфері міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство в ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

