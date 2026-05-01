"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

Віталій Кірсанов
1 травня 2026, 10:49
Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, у рамках якого Україна отримає поетапний доступ до механізмів ЄС в обмін на реформи.
FT розповіла, що ускладнює процес вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Financial Times

  • Кілька лідерів ЄС намагалися стримати євроочікування Зеленського
  • Влада ЄС заявила, що зусилля України щодо реформ ослабли

Прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, наполегливість Києва в питанні термінів членства збіглася з періодом, коли США переглядають свою подальшу підтримку України. На цьому тлі відмова країн ЄС прискорити процедуру розширення посилює розчарування української сторони.

У матеріалі також зазначається, що більш критична риторика Володимира Зеленського на адресу ЄС може ускладнювати пошук компромісних рішень.

Як пише FT з посиланням на дипломатичні джерела, українські топ-чиновники під час недавніх зустрічей з представниками ЄС і США висловлювали невдоволення діями Європейської комісії в питаннях розширення. Київ, за їхніми словами, наполягає на більш чіткому та прискореному графіку вступу, підкреслюючи, що ЄС зацікавлений в Україні не менше, ніж сама Україна — у членстві.

"Членство - це не подарунок. Можливо, у Києві з цього приводу виникло непорозуміння", - сказав один із дипломатів на умовах анонімності.

"Вони кажуть: "Ви нам винні". Але це не допомагає", - сказав другий єврочиновник, який побажав залишитися неназваним.

"У нас там справжня проблема. Зеленський і його оточення ніколи по-справжньому не розуміли, як працює розширення", - додав ще одне джерело видання.

Видання зазначило, що хоча угода про кредит для України на 90 млрд євро і недавня участь Зеленського в саміті ЄС на Кіпрі частково знизили напруженість, між Києвом і Брюсселем зберігаються серйозні розбіжності щодо процесу вступу.

Що пропонує Європа

Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, в рамках якого Україна отримає "символічні" переваги та поетапний доступ до механізмів ЄС в обмін на реформи. Чиновники заявили, що це означатиме щонайменше 10 років до отримання повноправного членства.

Однак Зеленський відхилив цю пропозицію, закликавши ЄС "бути справедливим".

Що робить Україна

Зеленський наказав дипломатам не вступати в дискусії з урядами країн ЄС щодо подібних пропозицій і говорити лише про повноправне членство в ЄС, повідомили Financial Times два високопоставлені українські чиновники.

"Ми навіть обговорювати це не будемо", — сказав один із них.

Що було на Кіпрі

На Кіпрі кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили два чиновники, обізнані з ходом переговорів.

"Йому довелося почути гірку правду. Це буде не так просто, як він думає", — сказав ще один єврочиновник на умовах анонімності.

Проте Зеленський має намір просувати свою максималістську позицію, повідомили виданню високопоставлені українські чиновники. Один із них зазначив, що Київ вважає, що ЄС "з часом стане більш реалістичним" і наблизиться до позиції України.

При цьому кілька дипломатів ЄС поділилися з виданням, що розуміють і співчувають розчаруванню, яке відчуває Зеленський. Але вони все ж вважають, що вступ має залишатися заснованим на заслугах. Дипломати навіть додали, що в ситуації, коли США відвернулися від України, ЄС став для неї найважливішим партнером:

"Ми — єдині його друзі, тож йому, можливо, краще промовчати".

Чим незадоволені в ЄС

Влада ЄС заявила, що зусилля України щодо реформ ослабли, особливо що стосується боротьби з корупцією.

Вони також вказали на пропущені у 2025 році терміни ухвалення законодавства, яке дозволило б Києву отримати більший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.

Київ також чинить опір проханню Брюсселя про підвищення податків для підприємств як умови для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, стверджуючи, що це ще більше виснажить економіку.

"Їхні внутрішні реформи зайшли в глухий кут. Це погано, і всі це знають", — прокоментував ситуацію, що склалася, один із співрозмовників видання.

Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Угорщина не підтримує прискорене вступ України до ЄС, вважаючи його "абсурдним" для країни, що перебуває у стані війни. Водночас він визнав Україну жертвою агресії.

Також, за даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до ЄС поки що неможливе, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Про джерело: Financial Times

Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

