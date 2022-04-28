"Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення

Гіркін впевнений , що Кримський міст приречений на знищення / скріншот

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Кримський міст приречений на знищення Збройними силами України.

Українські війська можуть завдати удару по Кримському мосту незалежно від того, чи буде і далі російська армія бити ракетами по території України, а на підтвердження своїх слів він привів у приклад потоплення крейсера "Москва".

"Те, що вдарити вони можуть – крейсер "Москва" цьому свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту, це вам не фунт родзинок. Так що теоретично за допомогою дорогих західних партнерів через якийсь час цілком можуть пустити ракети по Кримському мосту. Більш того, будуть наші бити по віадуках, не будуть бити по віадуках і тунелях, вони все одно рано чи пізно це зроблять. Вони вдарять, коли вважатимуть це для себе можливим, досяжним і вигідним", – заявив Гіркін.

За його словами, Кремлю буде вже пізно і незручно виправдовуватися перед своїми громадянами за зруйнований Кримський міст.

читайте такожДістане авіація і Точки-У: Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мосту"Якщо хтось у Кремлі сподівається на те, що типу, ми їх не будемо чіпати, вони у відповідь не будуть нас чіпати. Ні, обов'язково зворушений і ініціативно тоді, коли вважатимуть за потрібне і вигідним для себе. Ну, а відповідати буде вже до того моменту запізно і незручно", - заявив терорист.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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