Україна провела обмін тілами загиблих військових з РФ

ВСУ / УНІАН

Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Як повідомляєміністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, обмін стався ще 2 червня.

"2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією", - йдеться в повідомленні.

В результаті переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, була досягнута домовленість про обмін тілами за формулою ""160 на 160"".

"Операція проводилася Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - додали в повідомленні.

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Війна в Україні

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.

Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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