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Окупанти вбили українського чемпіона зі стрільби з лука: вдома на нього чекали троє дітей

4 червня 2022, 10:48

Олександр був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України та переможцем багатьох змагань.

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Окупанти вбили українського чемпіона зі стрільби з лука / Рівненська обласна Федерація стрільби з лука , Facobook Aleksandr Onishchuk

Окупанти вбили відомого українського лучника Олександра Онищука. Чемпіон Європи серед молоді загинув на фронті, куди відправився захищати Україну після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Про трагічну новину на своїй сторінці в Facebook повідомила Рівненська обласна Федерація стрільби з лука.

"Страшна звістка прийшла з фронту: нашого прославленого лучника Олександра Онищука забрала проклята війна. Саша був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України переможцем багатьох змагань. Правду кажуть, що війна забирає кращих. Спочивай з миром, козак, пам'ять про тебе буде вічною...", - йдеться в повідомленні.

Тренер зі стрільби з лука Ірина Гончарова-Солотки на своїй сторінці в Facebook повідомила, що вдома на нього чекали дружина Олена та троє дітей

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Фото: Рівненська обласна Федерація стрільби з лука

"Не можу повірити, що Саша більше не приїде до Чернівців, і ми не побачимося на спортивних змаганнях, не поспілкуємося і не пожартуємо... це така втрата і біль, особливо для найближчих: батьків, дружини, діток, а у нього їх троє маленьких. Співчуваємо вам",-написала в тренер зі стрільби з лука Ірина Гончарова-Солотки.

Раніше повідомлялося, що при захисті Маріуполя від російських окупантів загинув відомий український Кікбоксер Максим Кагал. 30-річний боєць на прізвисько Пістон захищав місто у складі окремого загону спеціального призначення"Азов".

Також головред писав, що однією з жертв від російських вояк стала сім'я відомого українського чемпіона світу з шахів Володимира Баклана. Дружина українського гросмейстера показала, як виглядає їх квартира в Гостомелі, де господарювала російська армія.

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