Сотні загиблих і поранених: Зеленський назвав щоденні втрати на Донбасі

Володимир Зеленський / Офіс президента України ОПУ

Щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 осіб і близько 500 отримують поранення, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

"До 100 осіб на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що у них є, – на сході держави до 100 осіб гине сьогодні щодня. І близько кількох сотень людей - 450-500 осіб навіть іноді буває - поранених щодня. Це на сході нашої держави. Там йде битва, битва саме за цінності", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що всі повинні усвідомити, що після деокупації Київської області та деяких областей нашої держави, війна триває і сотні сімей не дочекаються своїх близьких. "Щодня. І тому це для нас великий, великий виклик", - додав він.

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Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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