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Щодня потрібно вбивати 1000 окупантів, тоді станеться перелом у війні - експерт

4 червня 2022, 14:25

Нині Генштаб повідомляє про 100-150 ліквідованих рашистів щодня. У ВСУ не вистачає зброї.

Щодня потрібно вбивати 1000 окупантів / Агіл Рустамзаде, Скріншот

В Україні щодня "грузом 200" повинні ставати близько 1000 окупантів. З такими втратами російська армія почне провалювати свою оборону. Про це заявив військовий експерт Агіль Рустамзаде, повідомляє Новое время.

Експерт переконаний, що показником перелому у війні можуть стати такі щоденні втрати ворога.

Нині, за даними Генштабу, російська армія щодня втрачає 100-150 солдат, хоча інтенсивність боїв на Донбасі висока. Однак це не означає, що ефективність української армії знизилась. У ВСУ недостатньо важкого озброєння, яким можна було б завдавати окупантам нищівних втрат.

"Ситуація визначається багатьма факторами, але переважно ворог знищується артилерією, системами залпового вогню, а те, що у вас їх не вистачає, було зрозуміло вже давно. У вас навіть був період, тиждень чи десять днів тому, коли у вас не вистачало снарядів та боєприпасів. Але зараз боєприпаси підвозять і в перспективі двох тижнів, я думаю, ви зможете підняти планку до 300−500 убитих на день", - сказав Агіль Рустамзаде.

Експерт зазначає, що навіть 300-500 ліквідованих окупантів щодня є недостатньою кількістю для того, щоб операція українських військ набула наступального характеру.

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Коли може початися контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

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