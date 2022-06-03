"Це як потрапити в Західний Берлін": полонені бойовики "ЛДНР" відмовляються від обміну

Полонений бойовик " ДНР " / скріншот

Бойовики "ЛДНР", які потрапили в полон, відмовляються від обміну і хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.

Про це ідемо йдеться в матеріалі блогера Володимира Золкіна на YouTube. В рамках проекту Шукай своїх він опублікував інтерв'ю з низкою полонених бойовиків, які не погоджуються на обмін і повернення в ОРДЛО.

Молоді люди зізналися про те, що до лав бойовиків були мобілізовані не з власної волі.

Вони кажуть, що на фронт їх відправили в результаті погроз і залякування через територію Росії і стверджують, що не брали участі в бойових діях. А здалися при першій нагоді.

Щонайменше, четверо "мобілізованих" з ОРДЛО, які потрапили в полон до Збройних сил України на Харківщині, відмовляються від обміну і хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.

Полонені кажуть, що не вступали в бій, а спостерігали за ситуацією, а згодом були захоплені бійцями терроборони.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70 ‒ го гвардійського мотострілецького полку-з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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