На Донеччині ЗСУ відправили у пекло загін окупантів з Туви та підрозділи Росгвардії

Українські військові ліквідували 9 окупантів, ще 17 були поранені.
Українські військові розбили загін російської армії з Республіки Тува та бійців Росгвардії. Це вдалося зробити у момент, коли рашисти намагалися атакувати позиції наших захисників. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Повідомляється, що 3 червня був знищений загін 55 окремої мотострілецької бригади.
"3 червня в ході бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55 окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ. Зведений загін намагався здійснити рейд на позиції ЗС України, однак був помічений на підході та розбитий вогнем артилерії", - написав Цимбалюк.
Загалом вдалося одразу ліквідувати 9 окупантів - шестеро зі складу бригади та трьох росгвардійців. Ще 17 окупантів були поранені, серед них:
- два командири відділення, командир взводу 2 роти 1 батальйону бригади;
- командир підрозділу Росгвардії майор Воробей;
- єфрейтори Попов та Чалбун.
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Нагадаємо, у Ізюмі Харківської області була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія РФ через некомпетентність командування. Командири не врахували бойових викликів, важка артилерія невчасно ремонтувалася, і підрозділи не були забезпечені необхідним обладнанням.
На Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога і знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані. Ще 14 рашистів були поранені. Українські військові знищили ворожий танк, бойову броньовану машину і 17 одиниць автомобільної техніки. В Пологах палали два склади боєприпасів і вантажний автомобіль з боєкомплектом.
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