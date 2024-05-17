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Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 18:21
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Україні доведеться перекинути частину військ на північ через наступ РФ на Харківщині, це може завадити країні підготувати власний контрнаступ.
Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP
РФ захоплює більше, ніж звільнила Україна / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Росія наносить удари по численних точках вздовж майже 1000-кілометрової лінії фронту в Україні. Окупанти посилюють позиції у боротьбі проти української армії, яка очікує на прибуття новової зброї та війск. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

У матеріалі зазначають, що повторний наступ на Харківську область був навіть жорсткішим, ніж перший. Останніми днями російський наступ призвів до евакуації тисяч людей.

Російська армія також досягла успіхів південіше. І хоча територіальні здобутки окупантів порівняно невеликі, аналітики стверджують, що вони мають значний вплив, оскільки РФ тисне на українську армію на значній географічній площі.

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"Вони прагнуть створити вразливі місця в українській обороні, тиснучи з усіх боків", - поснив директор програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Автори статті зауважують, що територія, яку Росія захопила за останні тижні, , приблизно така сама, як і територія, яку Україна відвоювала під час свого "невиразного весняного контрнаступу в 2023 році". Проте, цей російський ривок може бути пов'язаний з відсутністю мобілізації в Україні, оскільки багато призваних солдатів все ще потребують підготовки.

"Вони також послалися на семимісячну затримку Вашингтона з наданням додаткової допомоги Україні. Запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів дальної дії закінчуються, що перешкоджає обороноздатності України", - зазначили у матеріалі.

За словами старшого історика з Ранд Джан Джентіле, новий наступ російських окупантів свідчить про те, що Україні доведеться перерозподілити сили і перекинути частину військ на північ. Водночас це може завадити Україні підготувати власний контрнаступ.

Наступ Росії - бої на Харківщині

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби в України було достатньо систем протиповітряної оборони, російська окупаційна армія не могла б штурмувати Харківщину. Він також зазначив, що відсутність рішень щодо передачі нової зброї призвела до труднощів для захисників України.

Також Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", не спрямовану на захоплення Харкова. Проте це може бути лише першою фазою більш масштабного довгострокового плану, пише The Washington Post.

Як повідомляв Главред, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Зеленський повідомив, що окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів, але на деяких напрямках їхнього просування не було. Головна мета ворога - місто Вовчанськ.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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