Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

Україні доведеться перекинути частину військ на північ через наступ РФ на Харківщині, це може завадити країні підготувати власний контрнаступ.

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РФ захоплює більше, ніж звільнила Україна / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Росія наносить удари по численних точках вздовж майже 1000-кілометрової лінії фронту в Україні. Окупанти посилюють позиції у боротьбі проти української армії, яка очікує на прибуття новової зброї та війск. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

У матеріалі зазначають, що повторний наступ на Харківську область був навіть жорсткішим, ніж перший. Останніми днями російський наступ призвів до евакуації тисяч людей.

Російська армія також досягла успіхів південіше. І хоча територіальні здобутки окупантів порівняно невеликі, аналітики стверджують, що вони мають значний вплив, оскільки РФ тисне на українську армію на значній географічній площі.

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"Вони прагнуть створити вразливі місця в українській обороні, тиснучи з усіх боків", - поснив директор програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Автори статті зауважують, що територія, яку Росія захопила за останні тижні, , приблизно така сама, як і територія, яку Україна відвоювала під час свого "невиразного весняного контрнаступу в 2023 році". Проте, цей російський ривок може бути пов'язаний з відсутністю мобілізації в Україні, оскільки багато призваних солдатів все ще потребують підготовки.

"Вони також послалися на семимісячну затримку Вашингтона з наданням додаткової допомоги Україні. Запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів дальної дії закінчуються, що перешкоджає обороноздатності України", - зазначили у матеріалі.

За словами старшого історика з Ранд Джан Джентіле, новий наступ російських окупантів свідчить про те, що Україні доведеться перерозподілити сили і перекинути частину військ на північ. Водночас це може завадити Україні підготувати власний контрнаступ.

Наступ Росії - бої на Харківщині

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби в України було достатньо систем протиповітряної оборони, російська окупаційна армія не могла б штурмувати Харківщину. Він також зазначив, що відсутність рішень щодо передачі нової зброї призвела до труднощів для захисників України.

Також Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", не спрямовану на захоплення Харкова. Проте це може бути лише першою фазою більш масштабного довгострокового плану, пише The Washington Post.

Як повідомляв Главред, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Зеленський повідомив, що окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів, але на деяких напрямках їхнього просування не було. Головна мета ворога - місто Вовчанськ.

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