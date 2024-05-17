"Ми очікуємо великої навали": ЗСУ розповіли про ще один гарячий напрямок

Окупанти поставили перед собою ціль до 9 травня захопити невелике містечко Часів Яр, але воно й досі стоїть і ворог його взяти не може, сказав боєць ЗСУ.

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Окупанти намагаються захопити Часів Яр / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

На Покровському напрямку в районі Очеретиного ЗСУ вдалося зупинити просування росіян. Проте у найближчому місяці можливе підтягування ворогом підрозділів і спроба прорвати Часів Яр, щоб просунутися в напрямку Костянтинівка – Покровськ, сказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, передає 24 Канал.

Він наголосив, що війська країни-агресорки Росії докладають максимальних зусиль вже понад два роки, бо у них все пішло не за планом. Так, вони поставили перед собою ціль до 9 травня захопити невелике містечко Часів Яр, але воно й досі стоїть і ворог його взяти не може.

"На сьогодні лінія більш-менш стабілізована, проте на війні неможливо зайняти позиції і вважати, що тут більше ніхто не пройде. Це людські життя, й у ворога достатньо такої зброї як КАБи, ФАБи, які при прильоті в бліндажі або будь-які фортифікаційні споруди залишають під собою прірву 3 на 3 метри і глибину 5 метрів. Тому жодна фортифікація проти КАБа там не спрацює", – підкреслив боєць ЗСУ. відео дня

Він додав, що хоч наступ росіян і зупинено, треба готуватися до посилення атак і того, що вони захочуть захопити якомога більше території Донецької області. І все це – щоб підійти до мирних перемовин, які нібито хоче провести глава Кремля Володимир Путін, з сильнішими позиціями.

"Ми очікуємо ще більшої навали і на Горлівському напрямку, і в напрямку Покровська, і в напрямку змикання кільця, щоб оточити наші угруповання військ", – розповів Євген Ієвлєв.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області.

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Нагадаємо, за словами представника 26-ї бригади Олега Калашникова, подальше просування російських окупантів у Донецькій області залежить від ситуації в Часовому Яру.

Ситуація в місті Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області.

Раніше повідомлялось, що Росії не вистачить 25 тисяч солдатів для потужного наступу на Часів Яр в Донецькій області. Каталізація наступальних дій російських окупантів ще попереду, вважає Олександр Коваленко.

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