В Україні зафіксовано дефіцит однієї банкноти: який її номінал

На одного жителя України станом на 1 липня припадало 63 банкноти.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-zafiksirovan-deficit-odnoy-banknoty-kakoy-ee-nominal-10683461.html Посилання скопійоване

Дефіцит банкнот в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Сума готівки, що перебуває в обігу, становить майже 860 млрд гривень

Найбільше в обігу перебувають банкноти номіналом 500 гривень

Дефіцитною банкнотою є номінал 50 гривень

В Україні станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила майже 860 млрд гривень. Про це повідомили в НБУ.

Зазначається, що ця сума на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).

відео дня

Так, найбільше в обігу перебувають банкноти номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

"У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет на суму 8,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

В НБУ також зауважили, що на одного жителя України станом на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет.

Крім того, серед монет найбільше в обігу номіналом 1 гривня, найменше монет – номіналом 10 гривень.

Гроші - останні новини України

Як повідомляв Главред, Національний банк України може почати купувати криптовалюту і наповнювати нею крипторезерв. Відповідний законопроект номер 13356 зареєстрували у Верховній Раді України.

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що на банкнотах гривні можуть з'явитися інші портрети. За його словами, зовнішній вигляд банкнот, якими ми зараз розраховуємося, був створений ще у 1992 році, але кожне нове покоління має право на власне бачення дизайну грошей.

Крім того, Україна розглядає можливість відійти від долара США, як валюти основної курсової прив'язки, на користь євро.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред