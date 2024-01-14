Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів по багатоцільовим літакам і штурмовій авіації.

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ЗСУ можуть передати літаки Gripen / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/ Olavi-a, УНІАН

Повітряні сили ЗСУ розглядають різні авіаційні платформи, які допоможуть посилити бойову авіацію України, але пріоритетом залишається літак F-16, на який вже переучуються українські пілоти, розповів командувач ЗС Микола Олещук.

"Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних Військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо все для того, щоб забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", - написав він у Telegram.

Він нагадав, що на озброєнні Повітряних сил чотири основних типи бойових літаків. Поступово їх буде замінювати західна техніка. При цьому Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів по багатоцільових літаках, штурмовій авіації, вертольотах. Втім, освоєння нових типів літаків є складним і не швидким процесом.

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Однак відмовитися від експлуатації радянських літаків відразу не вийде, тому поряд з F-16 в небі будуть працювати і МіГ-29. Також не виключається і те, що бойові можливості бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 - А-10 Thunderbolt II.

"Днями обговорили з генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ. І робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоб ворог відчув потужний кулак ударної авіації", - додав Олещук.

Україна повністю переходить на західну техніку

У свою чергу спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що цілком ймовірно, ЗСУ отримають не тільки F-16, але і шведський літак Gripen. Тобто мова йде про те, що обслуговувати потрібно два типи літаків західного зразка.

За даними Ігната, інфраструктура для країн НАТО у сфері управління авіацією є типовою, але кожен тип літака – це додаткова обтяжливість, зокрема, на його забезпечення, обслуговування, експлуатацію тощо.

"Ви бачите різні країни, які мають один, максимум - два типи літаків на озброєнні. У нас на сьогодні – чотири типи радянських літаків. Ми ще хочемо брати західний F-16 і так далі. Це все буде дуже складно - утримувати і експлуатувати різні типи авіаційної техніки", - резюмував Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen у Швеції. Швеція не виключає, що може надати Україні такі літаки, але такі випробувальні польоти допомагають визначити умови цього.

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були вражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти Російської тактичної авіації є значущим досягненням.

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