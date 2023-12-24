Чевертий за тиждень: ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34

Сьогодні, 24 лютого, під кінець дня, Повітряні Сили Збройних сил України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму телеграм-каналі повідомив, що зенітний ракетний комплекс вразив винищувач-бомбардувальник.
"На аеродром - не повернувся", - підсумував лейтенант.відео дня
Як збивали ворожий винищувач
Вночі 24 грудня в мережі поширилася інформація про збиття Су-30СМ, який пустив ракету Х-31П по Чорноморську. Однак незабаром, як повідомили у телеграм-каналі Миколаївського Ванька, він вийшов на зв'язок.
Незабаром стало відомо, що падіння борту відбулося, проте іншого. На Маріупольському напрямку ЗСУ збили Су-34.
Ліквідація Су-34
Нагадаємо, 22 грудня представник ВВС ВСУ Юрій Гнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.
Також, окупаційні війська агресора Росії після удару по трьох Су-34 провели збір інформації на півдні в районах, де стався інцидент. Вони шукали кошти, якими збили літаки і знизили число авіударів.
Крім іншого, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України відразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.
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