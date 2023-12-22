ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні

Українські військові збили на півдні України одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. Він зазначив, що літаки російських окупантів були збиті вдень у п’ятницю, 22 грудня.
Олещук зазначив, що під час нічної атаки російських окупантів "Шахедами" на територію України на шматку одного зі збитих ворожих дронів наші захисники знайшли напис із побажанням смерті українцям, а вже вдень 22 грудня українські військові обернули це побажання проти самих загарбників.
"Сьогодні опівдні на Південному напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34", – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.
Війна в Україні
В американському Інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували катастрофічні наслідки у разі зупинки надання військової допомоги Україні. Позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може схилитися в будь-який бік через рішення, ухвалені на Заході.
Також в ISW зазначали, що росіяни можуть почати новий масований наступ. Зокрема, в ISW вважають, що російські загарбники можуть активізувати наступальні операції незалежно від погодних умов. Зазначається, що Білий дім вважає, що для окупантів буде легше діяти в умовах, коли ґрунт буде замерзати наприкінці січня та в лютому 2024 року.
Нагадаємо, командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко назвав песимістичний та оптимістичний сценарії того, як закінчиться війна в Україні.
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