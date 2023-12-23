Експерти розкрили імовірну зброю, якою знищили три новітніх російських Су

Су-34 є дуже зручною ціллю для цього виду озброєння, зауважують аналітики.

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ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-34 / Колаж Главреда. Фото: Telegram Цаплієнка, Вікіпедія

Найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 було уражено ЗРК Patriot, вважають експерти Defense Express. Цю ж версію раніше порушували російські "воєнкори".

Аналітики нагадують, що Україна уже використовувала американську установку на передовій - коли 13 травня у Брянській області під вогонь невідомого ЗРК потрапили одразу два Су та рідкісні вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1.

Однак тепер використання Patriot проти російської тактичної авіації перевищило минуле досягнення, підкреслюють експерти.

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"Чим саме було збито ці літаки не повідомляється, але цілком логічно припустити, що на цей раз також був використаний "кочуючий" Patriot, який з ракетами GEM-T має можливість знищувати аеродинамічні цілі на дальності до 160 км", - пояснюють фахівці.

За їхніми словами, такого запасу дальності цілком достатньо для того, щоб розмістити його на хоч й умовній, але відносно безпечній дальності від лінії фронту та реалізувати збиття ворожої авіації.

"При цьому, якщо мова йде про Су-34, то скоріш за все вони несли бомби з комплектом УМПК. У цьому випадку вони здійснюють висотний політ до рубежу скидання у районі 60-70 км від лінії фронту", - вважають аналітики.

Для Patriot такі літаки є доволі зручною ціллю, зазначають експерти, але у будь-якому випадку це більш ніж ризикована операція з розташуванням вкрай коштовного ЗРК у прифронтовій зоні.

ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-34

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук заявив, що це сталося на південному напрямку. Інших деталей він не надав. Офіційно російська влада про втрати бомбардувальників не повідомляла.

Згідно з даними ГУР, в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ. Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ. Вказується, що літаки було збито над територією, яку контролюють росіяни.

У деяких російських телеграм-каналах з'явилась версія, що літаки було збито системою Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

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