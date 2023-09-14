Швеція не відкидає, що може надати Україні такі літаки, але такі випробувальні польоти допомагають визначити умови цього.

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Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen у Швеції/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міністерство оборони Швеції

Українські пілоти протестували шведські винищувачі Gripen. Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон у четвер, 14 вересня, повідомляє Sverige Radio.

"Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона минула добре", – сказав глава шведського Міноборони.

Така підготовка включає у себе випробувальні польоти і на літаках, і на тренажерах. Також відбувалися брифінги для наземного персоналу, пише SR.

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Шведський міністр оборони зазначив, що його держава не відкидає варіанту, що Україні пізніше можуть бути надані такі літаки. Але, за словами Йонсона, "досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього".

Що відомо про винищувачі Gripen

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen – грифон) – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила і виробляє компанія Saab, пише Вікіпедія.

Такі винищувачі були офіційно прийняті на озброєння Шведських Військово-повітряних сил у 1997 році.

19 серпня 2023 року під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський повідомив що українські пілоти уже випробовують шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen.

Які літаки може отримати Україна

Раніше ексміністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що літаки F-16 з'являться на фронті навесні 2024 року. Поява винищувачів F-16 на фронті може "змінити правила гри" у війні, зазначив він.

Також ЗМІ розкрили, які літаки отримають ЗСУ. F-16 стане основним літаком Повітряних сил України, але буде не єдиним західним винищувачем на озброєнні. Попри те, що Швеція поки не підтверджує передачу Україні JAS 39 Gripen, аналітики Defense Express вважають, що цей тип літака таки з'явиться у ЗСУ.

Авіаційний експерт пояснив, які винищувачі потрібні ЗСУ. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко розповів про літаки, які є на озброєнні західних країн, і пояснив, які винищувачі найкраще підійшли б Україні. За його словами, Україні нададуть літаки F-16 MLU.

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