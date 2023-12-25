Бомбардувальник Су-34 був знищений на Донеччині, а винищувач Су-30 – над Чорним морем.

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Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Українські сили протиповітряної оборони за минулу добу, 24 грудня, збили два літаки російських окупантів – бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України вранці в понеділок, 25 грудня.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30", – йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34. При цьому підтвердження щодо збиття Су-30 станом на вечір неділі ще не було – у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що перевіряють, чи точно була збита ціль.

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Вранці у понеділок у Повітряних силах уточнили, що російський Су-30СМ був збитий над акваторією Чорного моря.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

ЗСУ нанесли потужні удари по ворогу

Також у Генштабі Збройних сил України розповіли, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

"Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – зазначили в Генштабі.

ЗСУ знищили три російські літаки Су-34

Нагадаємо, раніше ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Літаки російських окупантів були збиті вдень у п’ятницю, 22 грудня.

Після цього у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовано і кількох окупантів РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що українські військові довго полювали на ці російські літаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що "сушки" підпустили ближче до позицій ЗСУ. За його словами, знищити ворожі повітряні борти вийшло, коли російські льотчики, відчувши власну безкарність, нахабно намагалися підлетіти близько до українських позицій. Льотчики-окупанти мали намір завдати ударів керованими авіабомбами на велику глибину оборони наших військ.

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