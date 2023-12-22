Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су

Російські окупанти підтверджують втрату трьох бортів на південному напрямку. Раніше Повітряні сили ЗСУ звітували про збиття трьох Су-34 22 грудня.
Близький до російської військової авіації телеграм-канал Fighterbomber, зокрема, визнав втрату щонайменше одного літака.
У деяких російських телеграм-каналах з'явилась версія, що літаки було збито системою Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.
Як пише український військовий фахівець зі зв'язку Сергій Флеш, зазначені літаки багато місяців поспіль скидали КАБи і вважалися такими, що їх неможливо збити.
"Весь маневр був на 100% розрахований на відхід СУ від БУКу і С-300. І коли нашим це набридло, вони підтягнули щось краще радянського С-300. Тепер охочих кидати КАБ серед російських пілотів знизиться", - зазначає Флеш.
ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-24
Командувач Повітряними силами України Микола Олещук заявити, що це сталося на південному напрямку. Інших деталей він не надав.
Офіційно російська влада про втрати бомбардувальників не повідомляла.
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