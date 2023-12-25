У росавіації - 'чорна смуга': РФ втратила майже п'яту частину парку Су-34

А найближчими тижнями у бій вступлять українські F-16, що ще збільшить втрати ВКС РФ в літаках.

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Україна за неповний тиждень збила відразу чотири Су-34 / Колаж Главреда, фото: Вікіпедія

У російських ВКС РФ настали "чорні дні" - всього за тиждень Україні вдалося збити відразу чотири новітніх Су-34, йдеться у матеріалі Forbes.

Повідомляється, що останній - четвертий - російський бомбардувальник вдалося збити через три дні після втрати Росією трьох інших Су на південному напрямку. Це найбільший показник по збитим "Сушкам" за усі місяці повномасштабного вторгнення. Втрати Росії в авіації ще більше підскочать, коли Україна нарешті отримає довгоочікувані F-16.

ЗМІ досі не знають, який вид озброєння ЗСУ уразив одразу три бомбардувальники, але згадують нещодавню передачу Україні ще одного ЗРК Patriot від Німеччини.

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Журналісти пишуть, що Су-34 вважається найкращим російським винищувачем, єдиним з комбінацією датчиків, авіоніки та іншого озброєння, що дозволяє йому виявляти і атакувати спливаючі цілі у короткі терміни.

За даними аналітиків RUSI, РФ втратила 17 одиниць таких літаків. Але після втрати вже 26 одиниць вартістю 50 млн доларів (майже п'ятої частини парку) "тривога росіян, безсумнівно, стала сильнішою".

"Новосибірський авіабудівний завод імені Чкалова щорічно випускає всього кілька нових Су-34. Москва не може витримати нинішні темпи втрат, не кажучи вже про потенційно вищі темпи втрат, коли найближчими тижнями у бій вступлять нові українські F-16", - наголошується в публікації.

ЗСУ знищили три російські бомбардувальники Су-34

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук заявив, що це сталося на південному напрямку. Інших деталей він не надав. Офіційно російська влада про втрати бомбардувальників не повідомляла.

Згідно з даними ГУР, в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ. Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ. Вказується, що літаки було збито над територією, яку контролюють росіяни.

У деяких російських телеграм-каналах з'явилась версія, що літаки було збито системою Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

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