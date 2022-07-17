Україна не буде бити по Росії, а ось з Кримським мостом може "щось трапитися" - Арестович

Арестович "анонсував проблеми" для РФ, пов'язані з Кримським мостом / Колаж Reuters, УНІАН

Україна не буде використовувати зброю, передану західними партнерами, для нанесення ударів по території Росії. Але Кримський міст проходить через територіальні води України і з ним може "щось трапитися". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", - сказав Арестович.

Він нагадав про те, як ЗСУ обстріляли незаконно захоплені Росією "вишки Бойка" і додав, що Кримський міст чекає та ж доля.

"Це незаконна споруда (міст - Главред), побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені. Що з ними сталося? Кримський міст чекає та ж доля", - додав Арестович.

Нагадаємо, Росія посипала на Україну погрози. Там "анонсували" удари по Києву, військовій інфраструктурі та каналам логістики поставок зброї. "Нищівного удару" вони обіцяють завдати, якщо з Кримським мостом щось станеться.

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Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У Мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

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