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Бояться удару ЗСУ: окупанти розмістили протиракетну оборону навколо Кримського мосту

5 липня 2022, 08:40

Наприкінці червня до Кримського мосту з Новоросійська відбуксирували баржі з радіолокаційними відбивачами, які по суті є помилковими мішенями.

Кримський міст
Окупанти посилили ППО навколо Кримського мосту / Колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

У РФ всерйоз задумалися над долею Кримського моста - російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону.

У Мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

Баржі з радіолокаційними відбивачами, які по суті є помилковими мішенями, до мосту відбуксирували в кінці червня. Раніше вони перебували на військово-морській базі в Новоросійську.

Таким чином, в РФ, мабуть, вирішили убезпечити Кримський міст від можливого удару ЗСУ, що може бути нанесений за допомогою західного озброєння.

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Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що на озброєння ЗСУ надійшли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. У комплекті з ними союзники поставили реактивні снаряди дальністю до 80 км. Якби мова йшла про оперативно-тактичні ракети для HIMARS дальністю до 300 км, то українські захисники змогли б наносити удари по Кримському мосту.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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