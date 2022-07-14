Війська РФ зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з окупованого Херсона – Арестович

Накопичуються ознаки підготовки військ РФ до відступу з Херсона - Арестович / Колаж Суспільне, УНІАН, Вгору / Коллаж Суспільне, УНИАН, Вгору

Війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсону. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським юристом Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live він розповів про те, що спорудження російською армією укріплення в районі Антонівського мосту вказує на її підготовку до відступу.

читайте такожЯкщо Україна поверне собі Херсон, бойові дії будуть припинені - Олег СоскінЗа його словами, інженерні роботи загарбників біля естакади демонструють, що варіантів у них практично немає. Окупанти вже готуються здати окупований Херсон.

"Ця публіка відпрацьовує практичні інженерні роботи, пов'язані з відступом. Цей міст їм дуже потрібен, щоб відступити. У них немає варіантів. Ознаки готовності до відступу накопичуються. Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки здають", - підкреслив Олексій Арестович.

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Ситуація у Херсоні

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань 10 липня зробив заяву про те, що ЗСУ завдали ударів по військових частинах російських військ у захопленому Херсоні. В результаті сталася пожежа. У росіян зафіксовані втрати.

11 липня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив, що на так званого "керівника Херсонської військово-цивільної адміністрації" Володимира Сальдо було скоєно замах. Росіяни заявили, що замах було попереджено.

13 липня Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що Сальдо госпіталізований і перебуває у важкому стані.

"За моїми даними, херсонський колаборант Сальдо був госпіталізований у важкому стані", - повідомив нардеп.

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