Війська РФ зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з окупованого Херсона – Арестович

Окупаційні війська РФ готують плацдарм для відступу із захопленого Херсона, вважає Олексій Арестович.
Війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсону. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
У розмові з російським юристом Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live він розповів про те, що спорудження російською армією укріплення в районі Антонівського мосту вказує на її підготовку до відступу.
читайте такожЯкщо Україна поверне собі Херсон, бойові дії будуть припинені - Олег СоскінЗа його словами, інженерні роботи загарбників біля естакади демонструють, що варіантів у них практично немає. Окупанти вже готуються здати окупований Херсон.
"Ця публіка відпрацьовує практичні інженерні роботи, пов'язані з відступом. Цей міст їм дуже потрібен, щоб відступити. У них немає варіантів. Ознаки готовності до відступу накопичуються. Я впевнений на 101%, що Херсон вони подумки здають", - підкреслив Олексій Арестович.
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Ситуація у Херсоні
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань 10 липня зробив заяву про те, що ЗСУ завдали ударів по військових частинах російських військ у захопленому Херсоні. В результаті сталася пожежа. У росіян зафіксовані втрати.
11 липня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив, що на так званого "керівника Херсонської військово-цивільної адміністрації" Володимира Сальдо було скоєно замах. Росіяни заявили, що замах було попереджено.
13 липня Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що Сальдо госпіталізований і перебуває у важкому стані.
"За моїми даними, херсонський колаборант Сальдо був госпіталізований у важкому стані", - повідомив нардеп.
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