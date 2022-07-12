Удар Гарпуном по Кримському мосту: експерт розкрив кращий сценарій ЗСУ

Ефективність ураження Керченського мосту залежить від максимального скорочення дистанції від пуску до ураження.
Для знищення побудованого в захопленому РФ Криму Керченського мосту можливо задіяти ракети Нептун або Гарпун, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.
"Ефективність ураження такого об'єкта як Керченський міст в першу чергу залежить від максимального скорочення дистанції від пуску до ураження, щоб засоби ППО не спрацювали досить якісно", - підкреслив він в ефірі проекту FreeДом.
У зв'язку з цим співрозмовник звернув увагу на контрнаступ ЗСУ в Херсонській області, де є просування по ряду населених пунктів.
"Фактично всі ті сили і засоби, які можуть застосувати російські військові для запобігання подібного роду удару, вони вже застосовують. Це створення ешелованого ППО, барж з радіолокаційними пастками", - зазначив він.
Водночас експерт нагадав, що російська ППО виявилася безсила перед знищенням ЗСУ крейсера Москва.
"Ми зараз бачимо ситуацію з тимчасово окупованими територіями, які також покриті ешелонованим ППО, але це не допомагає проти HIMARS", - додав Коваленко.
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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.
У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.
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