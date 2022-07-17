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У Москві погрожують "нищівним ударом" по Києву: там панікують через Кримський міст

17 липня 2022, 14:16

Росія погрожує ударами по Києву, військовій інфраструктурі та каналам логістики постачання зброї.

Україна можу зруйнувати Кримській міст, але Росія погрожує відповіддю / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

У російській Держдумі не можуть знайти собі місце через ймовірність підриву Кримського мосту. Через це на Україну сипляться погрози щодо "нищівного удару" по столиці. Про це заявив депутат Держдуми від "кримського регіону" Михайло Шеремет, повідомляє РИА-Новости.

Росія погрожує підірвати українську військову інфраструктуру та канали логістики постачання зброї.

"Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах прийняття рішень в Києві, військовій інфраструктурі і каналах логістики поставок зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", - заявив Михайло Шеремет.

читайте також"Потрібно ліквідувати": експерт пояснив, як Україна може використовувати Кримський міст проти РФ

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У Мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Кримський міст ракетний удар
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