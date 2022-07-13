Кримський міст не буде єдиною метою: генерал розповів, що ЗСУ рознесуть разом з естакадою

Кримський міст буде знищено / Колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Кримський міст має бути знищений. Це тактично необхідно, тому що він допомагає російській окупаційній армії перекидати резерви, живу силу, техніку і озброєння. Про це заявив командувач обороною Миколаєва в перші місяці війни, генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю виданню Апостроф.

При цьому він не зміг спрогнозувати, коли Кримський міст впаде, але зазначив, що він не буде єдиною метою ЗСУ.

"Кримський міст не буде однією метою. Це буде комплекс цілей при нанесенні ураження", - сказав Марченко.

Генерал-майор ЗСУ припустив, що найімовірніше під удар потраплять і десантні кораблі РФ, які могли б виконувати функцію поромів.

Також Марченко прокоментував потребу України в ракетах дальністю до 300 кілометрів.

"Ці ракети нам потрібні не на колись, а вчора. Дійсно, такими ракетами ми могли б знищувати їхні штаби, тилові пункти поставок палива, озброєння, військової техніки. Ми могли б вести таку жорстоку виснажливу війну. Якби ми знищували їхні боєприпаси, паливо, поставки їжі, то ви розумієте, що у них у військах почався б хаос", - сказав військовий.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У Мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

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