Зачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мосту

Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Україна повинна знищити Кримський міст, по якому РФ перекидає зброю і підкріплення, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Гордон, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

"І Росія не зможе перекидати підкріплення так оперативно, як вона це робить. Це можна буде зробити морем, але море зараз трошки вже не таке гостинне для росіян, як було раніше", – пояснив експерт.

Жданов додав, що Кримський міст потрібно було знищити ще раніше. Він упевнений, що коли це станеться, то українським захисникам буде легше сподіватися на швидке деблокування Маріуполя і на якнайшвидше звільнення Південного фронту від окупантів.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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