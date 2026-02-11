Рус
"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

Христина Трохимчук
11 лютого 2026, 15:11
Співак-військовослужбовець порадував свою дружину.
Олена Мозгова та Девід Аксельрод
Олена Мозгова та Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Аксельрод

Ви дізнаєтеся:

  • Девід Аксельрод зробив подарунок Олені Мозговій
  • Що він їй подарував

Відома українська продюсерка Олена Мозгова похвалилася у Facebook оригінальним подарунком від свого коханого, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода.

Незважаючи на те, що подружжю часто доводиться розлучатися через службу, вони не втрачають можливості для романтики. Аксельрод вирішив порадувати кохану незвичайним букетом жовтої мімози. Презент від співака зачарував Олену Мозгову, і вона вирішила поділитися радістю з підписниками.

відео дня

"Квіти від коханого завжди ароматніші", — написала продюсерка.

Букет від Девіда Аксельрода
Букет від Девіда Аксельрода / фото: facebook.com, Олена Мозгова

Девід вибрав для подарунка дружині квіти, які символізують жіночу силу і незалежність, адже, незважаючи на крихкість, вони стійко переносять морози. Жовта мімоза відразу викликала у підписників асоціації з приходом весни і першими теплими днями.

"Це весна, це сонечко, це пробудження, це про кохання і неординарність, це просто про сильні почуття, тому що ці маленькі сонячні бубочки – це життя в коханні"

"Нехай такі яскраві квіти зігрівають і радують ваші серця! Вони такі бомбезні, враховуючи, що за вікном мінус 25"

"Весняні квіти – це дійсно про ніжність і любов"

Олена Мозгова
Олена Мозгова - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Олена Мозгова і Девід Аксельрод – історія стосунків

Олена Мозгова і Девід Аксельрод — одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Разом вони виховують дочку Соломію. З лютого 2026 року Аксельрод служить у Нацгвардії України, поєднуючи службу з рідкісними днями відпочинку з родиною. Незважаючи на кризи в минулому (пара пережила дворічне розставання перед тим, як остаточно возз'єднатися), зараз подружжя демонструє повну підтримку одне одного.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELEKA відповіла на критику своєї конкурсної пісні "Ridnym" і заявила, що не вибирала її особисто. LELEKA зізналася, що поки їй не вистачає досвіду великої сцени, щоб відстоювати своє творче бачення.

Також український ведучий Юрій Горбунов розповів про свої стосунки з колишньою дружиною Людмилою. Виявилося, що вона повернулася з США в Україну і підтримує зв'язок із зіркою. Пара розлучилася в 2015 році, після чого ведучий почав стосунки з Катериною Осадчою.

Про особу: Олена Мозгова

Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
