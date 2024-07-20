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Чи забере Китай території в Росії: експерт розкрив хитрий план Пекіна

Андрій Ганчук
20 липня 2024, 14:35
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У РФ можуть з'явитися військові бази Китаю, причому не обов'язково на тих територіях, які близько до китайської держави, припустив Іван Ступак.
Китай, Путин
У Китаю свої плани на Росію - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Китай навряд чи відчужуватиме території у країни-агресора Росії, проте може розмістити там свої військові бази. Пекін розширить економічну експансію на російських землях і продовжуватиме використовувати державу як свій сировинний придаток. Про це заявив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий аналітик Іван Ступак.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що економічна експансія Китаю на територіях Росії буде лише посилюватися. Пекін має зміцнити співпрацю з Москвою, але на своїх умовах.

"Китайська економічна експансія на територіях Російської Федерації буде поширюватися дуже активно. Тому що Китай бачить Росію виключно як свій сировинний придаток. Джерела нескінченних і дуже дешевих ресурсів. Прикладом того, як Китай діє у своїх інтересах, є історія з проектом Сила Сибіру-2. Росія двічі намагалася втягнути в проєкт Китай, але обидва рази отримала відмову. Китайці сказали росіянам приблизно таке: будуйте за свої гроші і продавайте нам газ за ціною, як для внутрішнього споживача", - зазначив Ступак.

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Росія Китаю не партнер

За його словами, незважаючи на те, що товарообіг між КНР і РФ зростає, Захід залишається головним торговим партнером Пекіна. Оборот торгівлі китайців із західним світом приблизно в 7 разів вищий, ніж із Росією.

"Співпраця між Китаєм і Росією продовжує наростати. Після початку повномасштабної війни Москви проти Києва китайсько-російський торговельний оборот збільшився. На кінець 2022 року він склав близько 190 мільярдів доларів США. У 2023 році товарообіг зріс до показника в $240 млрд. Ми бачимо, як зростає й експорт лісу та корисних копалин із Росії до Китаю, причому за низькими цінами.

Втім, обсяги торгівлі між КНР і РФ не можна порівняти з товарообігом Китаю і Заходу. Оборот Китаю і Євросоюзу - близько $700 млрд. Приблизно така ж цифра становить і торговельний оборот між Китаєм і США. Ба більше, китайська торгівля із Заходом передбачає не переправлення ешелонів з нафтою або дизельним паливом, а продаж продуктів високих технологій. Наприклад, тих самих смартфонів iPhone. Китай виробляє безліч товарів, які йдуть на Захід. Тут можна навіть згадати історію з появою фотографій, де на лейблі червоної бейсболки з фірмовим гаслом Трампа Make America Great Again, було написано: Made in China", - пояснив аналітик.

Чи будуть військові бази Китаю в Росії

На думку експерта, Китай не буде забирати території у Росії, проте може розмістити в країні свої військові бази.

"Тут питання полягає в тому, чи буде в Китаю така необхідність. У КНР достатньо територій, проте незрозуміло, наскільки вони підходять для життя. На територіях РФ можуть з'явитися китайські військові бази. Наприклад, біля полярного кола або на Каспії за договором оренди, умовно кажучи, 100 м² якоїсь області. І це буде експансією китайських інтересів. Примітно, що вартість такої оренди може скласти невелику за політичними мірками суму - ті ж $100 млн. База Лурдес на Кубі, яку росіяни орендували, якраз стільки і коштувала. З точки зору геополітичних інтересів це мізерні гроші", - підкреслив Іван Ступак.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

Як Китай підіграє Росії - коротко про позицію Пекіна щодо війни проти України:

Китай та його представники постійно заявляють, що Пекін дотримується нейтралітету у війні РФ проти України. Пролте у КНР не засуджують Москву, не вважають її агресором і постачають їй товари подвійного призначення, щоб росіяни могли вести війну. Найбільшу з часів світової війни Пекін називає "українською кризою".

Пекін просуває свою головну "дипломатичну ініціативу" - мирний план Китаю. Документ передбачає завершення війни в Україні без покарання Росії за злочини і виведення її військ з українських територій. Путін нахвалює цей "план".

В ООН Китай виступав з дивною ініціативою: представник Пекіна "закликав" США не надавати військову допомогу Україні, і "пропонував" Києву і Москві повернутися до обговорення перших Мінських угод 2014 року.

Чи забере Китай території в Росії: експерт розкрив хитрий план Пекіна
Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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