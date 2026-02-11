Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

Російські окупанти здійснили пуски гіперзвукових ракет з літаків МіГ-31.

РФ запустила "Кинджали" / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО РФ

Що відомо:

РФ запустила ракети "Киджал"

Потужні вибухи пролунали у Львові

Сили ППО збили ракети

Російські окупанти запустили гіперзвукові ракети з винищувачів МіГ-31К. Вже були зафіксовані "Кинджали". Це підтверджують Повітряні сили ЗСУ.

Спершу ракету було помічено над Рівненською областю. Вона летіла у бік Львівщини та націлилась на обласний центр.

РФ запустила "Кинджали" / фото: скріншот

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей перебувати в укриттях.

"Швидкісна ціль в напрямку Львівщини! На Львів! Залишайтесь в укриттях! Загроза триває!" - зазначив він.

Згодом стало відомо, що росіяни запустили у напрямку Львова ще одну ракету.

РФ запустила "Кинджали" / фото: скріншот

Мер міста Андрій Садовий наголосив на тому, що близько 14:40 окупантами були запущені дві ракета "Кинджал". Зазначається, що силам ППО вдалося їх знешкодити.

"Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинжали".Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист! Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади", - написав він.

РФ запустила "Кинджали" / фото: скріншот

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили, що ворожі ракети не досягли цілей. Зліт літаків відбувся з аеродрому Саваслейка в Новгородській області РФ.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Тактика обстрілів РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Як писав Главред, у Богодухові близько 23:30 10 лютого російський дрон зруйнував приватний будинок. Там проживала родина з п’яти людей, яка лише за кілька днів до цього переїхала до новопридбаного будинку. Як повідомили у Золочівській сільраді, загинули однорічна Мирослава, дворічні близнюки Іванко й Владик, та їхній 34-річний батько.

Мати родини, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, отримала важкі поранення - вибухову травму, черепно-мозкові ушкодження, контузію та опіки. Її стан залишається серйозним.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

