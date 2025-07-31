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Україні загрожує глибша фінансова прірва: Reuters назвав основні проблеми

Віталій Кірсанов
31 липня 2025, 15:08
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Український уряд працює над впровадженням усіх необхідних кроків реформ, але деякі складні завдання потребують більше часу.
Україні загрожує глибша фінансова прірва
Україні загрожує глибша фінансова прірва / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна витрачає більшу частину держдоходів на армію і соціалку
  • Україна не зможе істотно скоротити оборонні витрати у 2026 році

Дефіцит фінансування України істотно зросте у 2026 році, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ. Про це пише видання Reuters.

Зазначається, що український уряд витрачає більшу частину державних доходів на армію і фінансує соціальні та гуманітарні видатки коштом іноземної допомоги, яка вже становила 139 мільярдів доларів від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Як пише Reuters, згідно з опитуванням економістів, Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів (сума цього року) до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування тільки наступного року. Це завдання невідкладне.

"Ключове завдання для уряду зараз - пошук 10-15 мільярдів доларів на додаток до того обсягу допомоги, який партнери вже обіцяли на 2026 рік", - цитує видання дослідницьку записку київського інвестиційного фонду ICU.

Ці переговори можуть ускладнитися після того, як Україна не виконала ключові реформи, узгоджені з кредиторами, включно з призначенням суддів та інших ключових посадових осіб, а президент посилив контроль над двома основними відомствами, що розслідують корупцію.

"Цей крок президента Володимира Зеленського спричинив найбільші вуличні протести в Україні часів війни та викликав різку критику з боку європейських союзників Києва, які чітко дали зрозуміти, що рішучі антикорупційні заходи є ключовими для прагнень країни до вступу в ЄС", - ідеться в матеріалі.

Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт, пообіцявши відновити незалежність інституцій, створених для викорінення корупції. Але певної шкоди вже завдано, кажуть експерти.

"Хоча Європа навряд чи відмовиться від підтримки України, майбутня фінансова та військова підтримка, ймовірно, буде піддана набагато пильнішій увазі, що призведе до затримок, які Україна навряд чи може собі дозволити", - зазначила старша економістка Oxford Economics Євгенія Слєпцова.

Щоб розблокувати наступні транші багаторічних кредитних програм від Європейського Союзу та МВФ, Україні необхідно здійснити реформи, що включають наймання більшої кількості суддів до вищого антикорупційного суду, реформування агентства, відповідального за управління націоналізованими активами, та призначення керівника Бюро економічної безпеки.

У першому кварталі цього року Україна не виконала кілька цільових показників фінансування в рамках чотирирічної програми допомоги Україні на 50 мільярдів євро. У червні Київ запросив 3 мільярди євро замість 4,5 мільярда, які мав отримати за другий квартал.

У Міністерстві економіки заявили, що Україна виконує всі свої зобов'язання, незважаючи на виклики воєнного часу, і очікує на транш на суму близько 3 мільярдів євро в серпні. Відомство сподівається отримати залишок траншу в розмірі 1,45 мільярда євро пізніше.

За словами урядовців, Україна також має програму підтримки з МВФ на суму 15,5 мільярда доларів і планує переговори щодо нової програми кредитування.

Урядовці кажуть, що уряд працює над впровадженням усіх необхідних кроків реформ, але деякі складні завдання потребують більше часу.

Минулого року українська економіка зросла на 2,9%, але цього року Нацбанк знизив свій прогноз до 2,1%, оскільки надії на швидке завершення війни, яке передбачав президент США Дональд Трамп, згасли.

"Хоча багато хто з нас раніше вважав, що 2026 рік буде легшим, зараз ми очікуємо, що війна продовжиться і наступного року", - зазначила дослідниця Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій.

Серед слабких місць економіки вона назвала гірничодобувну промисловість і сільське господарство.

"Аналітики зазначили, що Україна не зможе суттєво скоротити свої оборонні видатки наступного року, навіть якщо цьогоріч буде домовлено про припинення вогню, з огляду на те, що її значно більший сусід Росія збільшив військові видатки до рекордних рівнів", - пише Reuters.

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Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money.

Нагадаємо, Главред писав, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

Українським військовим хочуть значно підняти зарплати. Йдеться про тих, хто перебуває в тилу. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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