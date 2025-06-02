Мінфін перестрахується: стало відомо, чи закладуть витрати на війну в Держбюджет 2026

Прогнозування потреб державного бюджету на 2026 рік та його фінансування сильно ускладнене непередбачуваністю розвитку подій.

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Сергій Марченко сказав, чи закладатимуть витрати на війну в бюджеті на 2026 рік / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Головні тези:

Україна перебуває в постійній турбулентності в питанні можливості завершення війни

Краще передбачати кошти на повний цикл війни на 2026 рік

Триває активний діалог із міжнародними партнерами щодо фінансування

Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money 30 травня.

За його словами, прогнозування потреб державного бюджету на 2026 рік і його фінансування сильно ускладнене непередбачуваністю розвитку подій, передає Інтерфакс-Україна.

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"З точки зору Міністерства фінансів нам краще передбачати кошти на повний цикл війни на 2026 рік. Нам так зрозуміліше, нам так прагматичніше. Щоб нас потім не звинувачували, що ми десь там чогось не побачили", - сказав Марченко і додав, що це може викликати певну негативну реакцію в суспільстві, але з погляду економічних інтересів держави саме так варто чинити.

Глава Мінфіну обережно висловився про перспективи 2026 року.

"На сьогоднішній момент ми перебуваємо в стадії постійної турбулентності: від гойдалок, що завтра на нас очікує мирна угода, припинення вогню та інші позитивні речі, які формують відповідні очікування, до абсолютно песимістичних настроїв, постійних атак, чергових наступів", - сказав Марченко.

У 2025 році було ухвалено політичне рішення країнами Великої сімки про виділення $50 млрд за механізмом ERA - за рахунок доходів із заморожених російських активів. Ця сума дає змогу перекрити не лише нинішній рік, а й частину 2026 року.

Водночас відкрита навесні 2023 року програма розширеного фінансування з МВФ має закінчитися в першому кварталі 2027 року.

"Відповідно, це означає певну компресію наших фіскальних можливостей", - наголосив міністр.

З огляду на це Україна активно веде діалог із міжнародними партнерами про те, що війна триває і необхідно забезпечити фінансування на 2026 рік і перспективу.

Після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щороку вимушено переглядався в бік збільшення видатків і фінансування через військові потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн, ідеться про необхідність збільшення видатків на суму до 400-500 млрд грн.

Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік становить також близько $39 млрд, з яких підтверджено джерела близько половини цієї суми.

Як писав Главред, у звіті інституту SIPRI йдеться про те, що оскільки повномасштабна війна в Україні триває з 2022 року, військові витрати продовжують зростати на всьому континенті, внаслідок чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці Холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.

Експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов заявив, що якщо військові витрати Росії залишаться на нинішньому рівні, то цей запас "абсолютно нескінченний". Якщо ж припустити, що витрати на оборону зростуть утричі, то резервів РФ може вистачити ще на 5, 10 або 15 років.

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Хто такий Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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